Bundesliga : Gladbachs Sportdirektor: Hütter auch am Freitag geplant

Adi Hütter soll auch in der kommenden Woche Trainer von Borussia Mönchengladbach bleiben. Vor dem Abstiegskampf-Duell gegen Hertha BSC versicherte der neue Gladbacher Sportdirektor Roland Virkus am Samstag beim Sender Sky: „Der Plan ist, dass wir auch am Freitag in Bochum mit Adi Hütter auf der Bank spielen.“

Der österreichische Coach fehlt daheim gegen die Berliner allerdings an der Seitenlinie. Hütter befindet sich nach einer Infektion in Corona-Quarantäne. „Ich stehe persönlich nicht mit ihm in Kontakt“, sagte Assistent Christian Peintinger, der Hütter in Gladbach vertreten wird. Hütter vertraue ihnen voll und ganz, wenn ihm etwas auffallen sollte, würde...

