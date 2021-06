Spielplan veröffentlicht : Gladbach gegen Bayern Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga

Der FC Bayern München tritt zum Saison-Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga am 13. August bei Borussia Mönchengladbach an.

Frankfurt am Main | Dies geht aus dem Spielplan hervor, den die Deutsche Fußball Liga für die Spielzeit 2021/22 veröffentlichte. Der Meister peilt seinen zehnten Titel in Folge an und bestreitet traditionell die erste Partie. Sie findet 33 Tage nach dem EM-Finale statt und wird von Sat.1 und DAZN übertragen. Dabei treffen in Julian Nagelsmann bei den Münchnern und Adi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.