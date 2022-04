32. Spieltag : „Gibt nichts Schöneres“: Freiburg schlägt auch Hoffenheim

Der SC Freiburg bleibt voll auf Kurs Europapokal. Der Sport-Club gewinnt in Hoffenheim - und setzt damit RB Leipzig unter Druck. Am Ende könnten die Breisgauer sogar in der Champions League landen.

Die Freiburger Profis klatschten sich b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.