Kroatien bei der Fußball-EM : Genugtuung für den ewigen Luka - „Ein Land namens Modric“

Magier, Matchwinner, Maestro: Modric brilliert auch mit 35 Jahren. Der Ex-Weltfußballer führt Kroatien ins Achtelfinale. Drei Jahre nach dem WM-Coup gibt's nun Hoffnung auf ein EM-Märchen.

Glasgow | In der Sonne Istriens dachten Luka Modric und seine Kroaten stolz an einen emotionalen EM-Abend zurück. Was der Achtelfinal-Einzug allen voran für den Weltfußballer von 2018 bedeutete, war bei dessen Gefühlsausbruch nach dem Schlusspfiff bestens abzulesen. Der 35 Jahre alte Fußball-Virtuose sank auf die Knie, ballte die Fäuste und schrie seine Freu...

