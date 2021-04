Keine Vertragsverlängerung : „Gemeinsame Entscheidung“: Boateng muss Bayern verlassen

Jérôme Boateng erhält beim FC Bayern München keinen neuen Vertrag und muss den Fußball-Rekordmeister im Sommer verlassen.

München | „Das war eine gemeinsame Entscheidung der Vereinsführung“, sagte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Mittwoch beim Pay-TV-Sender Sky. „Ich habe das Jérôme erklärt, er hat das auch verstanden“, fügte Salihamidzic an. Der 32 Jahre alte Boateng, dessen Vertrag am 30. Juni ausläuft, war im Sommer 2011 von Manchester City nach München gewechselt....

