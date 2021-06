Remis gegen Frankreich : Galaktischer Ungarn-Keeper: Gulacsi „unglaublich stolz“

Die Ungarn fühlen sich bei der EM wie in einem Freizeitpark. Jetzt wartet in der Hammergruppe F die letzte Attraktion. Es geht um alles oder nichts. Ungarns Keeper will auch die DFB-Elf entnerven.

Puskas Arena Budapest | Immer wieder schweiften die Blicke des gigantischen Peter Gulacsi über die Tribünen des Budapester EM-Vergnügungsparks. Nach seiner nächsten Gala-Vorstellung bei dieser Fußball-Endrunde suchte der überwältigte ungarische Nationaltorhüter die Nähe zu seiner Familie. „Mein erster Gedanke war: Dass wir so etwas zusammen erleben dürfen“, meinte der Sch...

