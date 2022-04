Vandalismus : Fußballfans aus Halle beschädigen Züge in Niedersachsen

Fußballfans aus Halle in Sachsen-Anhalt haben auf ihrer Anreise zu einem Auswärtsspiel ihrer Mannschaft mehrere Züge beschädigt. Rund 400 Anhänger seien am Samstag in einer Bahn von Goslar in Richtung Hannover unterwegs gewesen, darunter 175 Personen, die als gewaltbereit gelten, teilte die Bundespolizei Hannover am Sonntag mit. Etliche Fans rauchten im Zug, waren betrunken und riefen rechtsradikale Parolen. Andere Reisende beschwerten sich.

In Hannover wurde der Zug wegen Beschäd...

