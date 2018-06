Wieder im WM-Einsatz : Zwayer Video-Schiedsrichter bei Peru - Dänemark

Nach ihrer WM-Premiere als Video-Assistenten kommen drei deutsche Unparteiische um Felix Zwayer bei der Fußball-WM in Russland direkt wieder zum Einsatz.

von dpa

15. Juni 2018, 23:03 Uhr

Der 37 Jahre alte Berliner wurde für die Vorrundenpartie der Gruppe C zwischen Peru und Dänemark am Samstag (18.00 Uhr MESZ) in Saransk nominiert, wie der Fußball-Weltverband FIFA mitteilte. Ihn unterstützen erneut Bastian Dankert (Rostock) und Mark Borsch (Mönchengladbach) sowie dieses Mal Danny Makkelie aus den Niederlanden. Die Partie pfeift Papa Bakary Gassama aus Gambia.

Das deutsche Trio war bereits einen Tag zuvor im Spiel Iran gegen Marokko eingesetzt worden. Die Referees Zwayer und Dankert sind bei der WM-Premiere des technischen Hilfsmittels als spezielle Videoschiedsrichter dabei, Borsch ist ansonsten Assistent im Unparteiischen-Gespann von Schiedsrichter Felix Brych. Der Münchner wartet noch auf seinen ersten Einsatz in Russland.