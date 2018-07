Probleme am Fuß : Sorgen bei Schweden um angeschlagenen Ekdal

Vor dem WM-Viertelfinale gegen England sorgen sich die Schweden um den Einsatz von Albin Ekdal. Der 28 Jahre alte Profi vom Hamburger SV klagt seit dem Achtelfinale gegen die Schweiz (1:0) über Probleme am Fuß und setzt seitdem mit dem Training aus.

von dpa

05. Juli 2018, 20:47 Uhr

Am Donnerstag arbeitete Ekdal wie der Rest der Mannschaft im Teamhotel in Gelendschik an seiner Fitness, eine Einheit auf dem Platz gab es nicht. Über das Ergebnis von medizinischen Untersuchungen machte der Verband keine Angaben.

Der Mittelfeldspieler stand bei der Fußball-WM in Russland bislang in allen vier Partien in der Startelf und spielt in den Planungen von Trainer Janne Andersson eine wichtige Rolle. Die Schweden treffen am Samstag (16.00 Uhr) in Samara auf England. Die Skandinavier stehen erstmals seit der WM 1994 wieder in einem Viertelfinale.