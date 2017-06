2:1 Sieg in der Nachspielzeit : Schweden feiert späten Sieg gegen Frankreich

vergrößern 1 von 1 Foto: Janerik Henriksson 1 von 1

Die Skandinavier gewannen in Solna gegen den Vize-Europameister dank eines Treffers in der Nachspielzeit mit 2:1 (1:1) und führen die Gruppe nun punktgleich mit der Equipe Tricolore an. Angreifer Olivier Giroud brachte die Auswahl von Didier Deschamps zunächst in Führung (37. Minute), Jimmy Durmaz (43.) und Ola Toivonen (90.+4) drehten die Partie. Beide Teams haben damit je drei Zähler Vorsprung auf den Dritten Niederlande. Youngster Kylian Mbappé wurde eingewechselt, der Dortmunder Ousmane Dembélé saß nur auf der Bank.

erstellt am 09.Jun.2017 | 22:48 Uhr