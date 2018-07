Mexikos Trainer : Osorio: Brasilien ist der klare Favorit

Mexikos Trainer Juan Carlos Osorio hat Brasilien vor dem Achtelfinal-Duell beider Teams ganz klar die Favoritenrolle zugeschoben.

von dpa

01. Juli 2018, 17:46 Uhr

«Sie sind die beste Mannschaft auf diesem Planeten», sagte Osorio in Samara. Dort kämpfen beide Mannschaften am Montag um den Einzug ins Viertelfinale. «Sie haben so viele Spieler, die vorne den Unterschied machen können. Und sie haben tolle Abwehrspieler und in Tite einen fantastischen Coach», sagte Mexikos Trainer.

Mittelfeldspieler Héctor Herrera traut seiner Mannschaft dennoch eine Überraschung zu. «Wenn wir Weltmeister werden wollen, müssen wir gegen jeden gewinnen. Auch gegen die beste Mannschaft auf dem Planeten», sagte Herrera.

Osorio glaubt derweil nicht, dass das Ausscheiden von Favoriten wie Deutschland, Argentinien und Portugal eine zusätzliche Motivation für die Brasilianer sei. «Das wird keinen Einfluss haben», sagte der Coach. Vor allem das Aus von Deutschland zeige aber, dass es im Fußball immer wieder Überraschungen geben könne. «Jeder kann im Fußball ein Spiel gewinnen, wenn man als Team auftritt», sagte der mexikanische Nationaltrainer.