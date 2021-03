WM-Qualifikation : Niederlande-Pleite in Istanbul: „Alarmstufe 1 für Oranje“

Nach dem Fehlstart des dreimaligen Vizeweltmeisters Niederlande in die WM-Qualifikation hat Nationaltrainer Frank de Boer eine schnelle Leistungssteigerung angemahnt.

Istanbul | Das Oranje-Team hatte in Istanbul 2:4 (0:2) gegen die Türkei verloren. Nächster Gegner in der Gruppe G ist am Samstag in Amsterdam Lettland, das mit einem 1:2 gegen Montenegro startete. Am kommenden Dienstag folgt die Partie bei Außenseiter Gibraltar, der 0:3 gegen Norwegen verlor. Die Niederlage des Niederlande-Teams in die Qualifikation für die W...

