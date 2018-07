Torschütze zum 4:1 : Mbappé zweitjüngster Final-Torschütze hinter Pelé

Frankreichs Kylian Mbappé ist hinter der Brasiliens Legende Pelé der zweitjüngste Torschütze in der Final-Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft.

von dpa

15. Juli 2018, 19:00 Uhr

Der Angreifer der Équipe tricolore war beim 4:2-Sieg gegen Kroatien im Endspiel der WM in Russland 19 Jahre und 207 Tage alt und erzielte das zwischenzeitliche 4:1.

Jünger als Mbappé waren bei einem Einsatz in einem WM-Finale bisher nur Pelé und der Italiener Giuseppe Bergomi. Pelé war im Endspiel am 29. Juni 1958 17 Jahre und 249 Tage alt. Er schoss damals beim 5:2-Sieg über Schweden zwei Tore. Bergomi war im Finale am 11. Juli 1982 18 Jahre und 201 Tage alt und blieb ohne Treffer. Die Italiener bezwangen damals in Madrid Deutschland mit 3:1.