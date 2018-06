Fußball-WM 2018 live : So verfolgen Sie Portugal gegen Spanien im Liveticker

In der Gruppenphase der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 kommt es zum Duell von Portugal gegen Spanien. Hier können Sie Portugal gegen Spanien im Liveticker mitverfolgen.

von Sportredaktion

15. Juni 2018, 11:16 Uhr

Hamburg | Eine namhafte Begegnung gibt es bereits am zweiten Tag der Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Einen Tag nach dem WM-Eröffnungsspiel von Russland gegen Saudi-Arabien trifft Europameister Portugal auf Spanien. Los geht das Spiel am Freitag, 15. Juni 2018, um 20 Uhr. Hier können Sie Portugal gegen Spanien live im Ticker mitverfolgen.

Fußball-WM 2018 im Liveticker: Portugal gegen Spanien live

Europameister Portugal und Spanien (Weltmeister von 2010) sind in Gruppe B bei der Fußball-WM 2018 die Favoriten. Neben ihnen stehen noch Marokko und Iran in der Gruppe. Das nächste Gruppenspiel findet für Portugal am Mittwoch, 20. Juni 2018, um 14 Uhr gegen Marokko statt. Spanien trifft am Mittwoch, 20. Juni 2018, um 20 Uhr auf den Iran.

