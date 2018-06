Fußball-WM 2018 live : Hier gibt es Peru gegen Dänemark im Liveticker

In der Gruppenphase der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 spielt Peru gegen Dänemark. Hier können Sie Peru gegen Dänemark im Liveticker mitverfolgen.

von Sportredaktion

15. Juni 2018, 18:00 Uhr

Hamburg | Zu Beginn der Gruppenphase bei der Fußball-WM 2018 kommt es zum Duell von Peru gegen Dänemark. Die beiden Mannschaften treffen am Samstag, 16. Juni 2018, um 18 Uhr in Gruppe B aufeinander. Hier können Sie Peru gegen Dänemark live im Ticker mitverfolgen.

Fußball-WM 2018 im Liveticker: Peru gegen Dänemark live

Neben Peru und Dänemark stehen auch Frankreich und Australien in Gruppe B. Für Peru steht das nächste Gruppenspiel am Donnerstag, 21. Juni 2018, um 17 Uhr gegen Frankreich an. Dänemark spielt am Donnerstag, 21. Juni 2018, um 14 Uhr gegen Australien.

