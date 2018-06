Fußball-WM 2018 live : Hier gibt es Uruguay gegen Saudi-Arabien im Liveticker

Uruguay und Saudi-Arabien treffen im zweiten Gruppenspiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 aufeinander. Hier können Sie Uruguay gegen Saudi-Arabien im Liveticker mitverfolgen.

von Sportredaktion

19. Juni 2018, 22:02 Uhr

Hamburg | Während Uruguay sich bei der Fußball-WM 2018 im ersten Gruppenspiel knapp mit 1:0 gegen Ägypten durchsetzen konnte, setzte es für Außenseiter Saudi-Arabien im Eröffnungsspiel gegen Russland eine 0:5-Niederlage. Am Mittwoch, 20. Juni 2018, treffen beide Teams im zweiten Gruppenspiel um 17 Uhr aufeinander. Hier können Sie Uruguay gegen Saudi-Arabien im Liveticker mitverfolgen.

Spielplan, Tabellen und Statistiken: Hier geht es zum SHZ-Datencenter zur Fußball-WM 2018.



Fußball-WM 2018 im Liveticker: Uruguay - Saudi-Arabien live

Uruguay und Saudi-Arabien haben es in Gruppe A bei der WM 2018 mit Russland und Ägypten zu tun. Die letzten Spiele in dieser Gruppe finden am Montag, 25. Juni 2018, um 16 Uhr statt. Dann spielt Uruguay gegen Russland und Saudi-Arabien trifft auf Ägypten.

