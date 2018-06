Fußball-WM 2018 live : Verfolgen Sie hier Uruguay gegen Russland im Liveticker

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 kämpfen Uruguay und Russland um den Gruppensieg. Hier können Sie Uruguay gegen Russland im Liveticker mitverfolgen.

von Sportredaktion

24. Juni 2018, 22:07 Uhr

Hamburg | WM-Gastgeber Russland und Uruguay haben es geschafft: Die beiden Nationalmannschaften stehen an der Spitze der Gruppe A bei der Fußball-WM 2018 und kämpfen in ihrem letzten Gruppenspiel direkt gegeneinander um den Gruppensieg. Anpfiff ist am Montag. 25. Juni 2018, um 16 Uhr. Hier können Sie Uruguay gegen Russland im Liveticker mitverfolgen.

Spielplan, Tabellen und Statistiken: Hier geht es zum SHZ-Datencenter zur Fußball-WM 2018.



Fußball-WM 2018 im Liveticker: Uruguay - Russland live

Während Russland und Uruguay in Gruppe A bei der Fußball-WM 2018 mit jeweils sechs Punkten bereits sicher für das Achtelfinale qualifiziert sind, müssen sich Ägypten und Saudi-Arabien aus dem Turnier verabschieden. Beide Mannschaften spielen am Montag zeitgleich darum, nicht Letzter in Gruppe A zu werden.

