Fußball-WM 2018 live : Hier gibt es Spanien gegen Russland im Liveticker

Spanien bekommt es im Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 mit Gastgeber Russland zu tun. Hier können Sie Spanien gegen Russland im Liveticker mitverfolgen.

von Sportredaktion

30. Juni 2018, 22:09 Uhr

Hamburg | Gastgeber Russland hat sich für das Achtelfinale der Fußball-WM 2018 im eigenen Land qualifiziert. In der K.O.-Runde trifft Russland auf Spanien. Anpfiff der Partie ist am Sonntag, 1. Juli 2018, um 16 Uhr. Hier können Sie Spanien gegen Russland im Liveticker mitverfolgen.

Spielplan, Tabellen und Statistiken: Hier geht es zum SHZ-Datencenter zur Fußball-WM 2018.



Fußball-WM 2018 im Liveticker: Spanien - Russland live

Als Gruppenzweiter hinter Uruguay konnte sich Russland in Gruppe A bei der Fußball-WM 2018 für das Achtelfinale qualifizieren. Spanien ist als Erster in Gruppe B in die K.O.-Runde gekommen. Im Viertelfinale trifft der Gewinner des Spiels von Spanien gegen Russland auf den Sieger der Begegnung von Kroatien gegen Dänemark.

