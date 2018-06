Fußball-WM 2018 live : Hier gibt es Saudi-Arabien gegen Ägypten im Liveticker

Saudi-Arabien und Ägypten verabschieden sich im direkten Duell von der Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Hier können Sie Saudi-Arabien gegen Ägypten im Liveticker mitverfolgen.

von Sportredaktion

24. Juni 2018, 22:06 Uhr

Hamburg | Für Saudi-Arabien und Ägypten hat es in Gruppe A bei der Fußball-WM 2018 nicht für die Qualifikation für das Achtelfinale gereicht. Beide Mannschaften konnten in den ersten beiden Gruppenspielen keine Punkte holen. So sind beide Teams schon vor dem direkten Duell am Montag, 25. Juni 2018 (16 Uhr), aus dem Turnier ausgeschieden. Hier können Sie Saudi-Arabien gegen Ägypten im Liveticker mitverfolgen.

Fußball-WM 2018 im Liveticker: Saudi-Arabien - Ägypten live

Für Saudi-Arabien und Ägypten geht es in ihrem letzten Gruppenspiel nur noch darum, nicht Letzter der Gruppe A zu werden. Bei den beiden Gruppengegnern Uruguay und Russland geht es am Montag derweil zeitgleich um den Gruppensieg. Beide Mannschaften sind mit jeweils sechs Punkten bereits für das Achtelfinale qualifiziert.

