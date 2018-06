Fußball-WM 2018 live : Verfolgen Sie hier Portugal gegen Marokko im Liveticker

Mit Cristiano Ronaldo in Top-Form spielt Portugal bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 gegen Marokko. Hier können Sie Portugal gegen Marokko im Liveticker mitverfolgen.

von Sportredaktion

19. Juni 2018, 22:04 Uhr

Hamburg | Drei Tore im ersten Gruppenspiel gegen Spanien: Portugals Superstar Cristiano Ronaldo ist ohne Anlaufschwierigkeiten in die Fußball-WM 2018 gestartet. Im zweiten Gruppenspiel wartet am Mittwoch, 20. Juni 2018, um 14 Uhr Marokko auf die Portugiesen. Hier können Sie Portugal gegen Marokko im Liveticker mitverfolgen.

Fußball-WM 2018 im Liveticker: Portugal - Marokko live

In Gruppe B bei der Fußball-WM 2018 stehen neben Portugal und Marokko auch Spanien und Iran. In dieser Gruppe finden am Montag, 25. Juni 2018, um 20 Uhr die letzten beiden Gruppenspiele statt. Portugal ist dann gegen den Iran gefragt und Marokko bekommt es mit Spanien zu tun.

