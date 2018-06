Fußball-WM 2018 live : So verfolgen Sie Polen gegen Kolumbien im Liveticker

Polen und Kolumbien wollen jeweils ihren ersten Sieg bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 holen. Hier können Sie Polen gegen Kolumbien im Liveticker mitverfolgen.

von Sportredaktion

23. Juni 2018, 22:05 Uhr

Hamburg | Polen und Kolumbien sind jeweils mit einer Niederlage in die Fußball-WM 2018 gestartet. Während Polen mit 1:2 gegen den Senegal verlor, musste sich Kolumbien ebenfalls mit 1:2 gegen Japan geschlagen geben. Am Sonntag, 24. Juni 2018 (20 Uhr), wollen beide Mannschaften im zweiten Gruppenspiel den ersten Sieg einfahren. Hier können Sie Polen gegen Kolumbien im Liveticker mitverfolgen.

Spielplan, Tabellen und Statistiken: Hier geht es zum SHZ-Datencenter zur Fußball-WM 2018.



Fußball-WM 2018 im Liveticker: Polen - Kolumbien live

Polen und Kolumbien stehen gemeinsam mit dem Senegal und Japan in Gruppe H bei der WM 2018. In dieser Gruppe wird am Donnerstag, 28. Juni 2018, um 16 Uhr der letzte Spieltag angepfiffen. Kolumbien spielt gegen den Senegal und Polen trifft auf Japan.

WM 2018 live: Polen - Kolumbien im Liveticker