Fußball-WM 2018 live : Verfolgen Sie hier Nigeria gegen Island im Liveticker

Nigeria und Island kämpfen bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 um ihren ersten Sieg. Hier können Sie Nigeria gegen Island im Liveticker mitverfolgen.

von Sportredaktion

21. Juni 2018, 20:41 Uhr

Hamburg | Bei der Fußball-WM 2018 musste sich Nigeria im ersten Gruppenspiel mit 0:2 gegen Kroatien geschlagen geben. Außenseiter Island holte immerhin überraschend ein 1:1 gegen Argentinien. Am Freitag, 22. Juni 2018 (17 Uhr), wollen Nigeria und Island ihren ersten Sieg holen. Hier können Sie Nigeria gegen Island im Liveticker mitverfolgen.

Spielplan, Tabellen und Statistiken: Hier geht es zum SHZ-Datencenter zur Fußball-WM 2018.



Fußball-WM 2018 im Liveticker: Nigeria - Island live

Argentinien und Kroatien stehen neben Nigeria und Island in Gruppe D bei der WM 2018. Am Dienstag, 26. Juni 2018, findet um 20 Uhr der letzte Spieltag in dieser Gruppe statt. Dann trifft Nigeria und Argentinien und Island spielt gegen Kroatien.

