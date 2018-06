Fußball-WM 2018 live : So verfolgen Sie Nigeria gegen Argentinien im Liveticker

Verabschiedet sich Argentinien vorzeitig von der Fußball-Weltmeisterschaft 2018? Hier können Sie Nigeria gegen Argentinien im Liveticker mitverfolgen.

von Sportredaktion

25. Juni 2018, 22:05 Uhr

Hamburg | Damit hat wohl kaum jemand gerechnet: Argentinien steht vor dem letzten Gruppenspieltag bei der Fußball-WM 2018 mit nur einem Punkt auf dem letzten Platz der Gruppe D und ist auf fremde Hilfe angewiesen, wenn man noch ins Achtelfinale einziehen will. Nigeria steht derweil auf Platz zwei und will diesen mit einem Sieg gegen Argentinien am Dienstag, 26. Juni 2018 (20 Uhr), verteidigen. Hier können Sie Nigeria gegen Argentinien im Liveticker mitverfolgen.

Fußball-WM 2018 im Liveticker: Nigeria - Argentinien live

Kroatien ist als Erster in Gruppe D bereits sicher für das WM-Achtelfinale qualifiziert, dahinter kann noch alles passieren. Die Argentinier um Superstar Lionel Messi ziehen noch ins Achtelfinale ein, wenn gegen Nigeria ein Sieg gelingt und Kroatien am Dienstagabend zeitgleich gegen Island gewinnt. Holt Nigeria mindestens einen Punkt gegen Argentinien, stehen die Afrikaner in der K.O.-Runde.

