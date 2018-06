Fußball-WM 2018 live : Hier gibt es Japan gegen Senegal im Liveticker

Japan und der Senegal sind mit Siegen in die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 gestartet und treffen nun direkt aufeinander. Hier können Sie Japan gegen Senegal im Liveticker mitverfolgen.

von Sportredaktion

23. Juni 2018, 22:03 Uhr

Hamburg | In ihren ersten Gruppenspielen bei der Fußball-WM 2018 siegten Japan gegen Kolumbien und der Senegal gegen Polen jeweils mit 2:1. Damit haben beide Teams zumindest für kleinere Überraschungen gesorgt. Am Sonntag, 24. Juni 2018 (17 Uhr), spielen Japan und der Senegal gegeneinander. Hier können Sie Japan gegen Senegal im Liveticker mitverfolgen.

Fußball-WM 2018 im Liveticker: Japan - Senegal live

Neben Japan und dem Senegal stehen in Gruppe H bei der Fußball-WM 2018 auch Polen und Kolumbien. Am Donnerstag, 28. Juni 2018, findet um 16 Uhr der letzte Spieltag in dieser Gruppe statt. Dann spielt der Senegal gegen Kolumbien und Japan gegen Polen.

