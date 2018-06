Fußball-WM 2018 live : So verfolgen Sie England gegen Belgien im Liveticker

Ein Topspiel zum Abschluss der Gruppenphase bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018: England spielt gegen Belgien. Hier können Sie England gegen Belgien im Liveticker mitverfolgen.

von Sportredaktion

28. Juni 2018, 19:41 Uhr

Hamburg | In Gruppe G konnten sich bei der Fußball-WM 2018 die Favoriten durchsetzen. Sowohl England, als auch Belgien sind mit sechs Punkten aus zwei Spielen schon sicher für das Achtelfinale qualifiziert. In ihrem direkten Duell am Donnerstag, 28. Juni 2018 (20 Uhr), geht es nur noch um den Gruppensieg. Hier können Sie England gegen Belgien im Liveticker mitverfolgen.

Fußball-WM 2018 im Liveticker: England - Belgien live

Jeweils sechs Punkte und das gleiche Torverhältnis: Wer das Spiel von England gegen Belgien gewinnt, zieht auch als Gruppenerster ins Achtelfinale der WM 2018 ein. Zeitgleich spielen Panama und Tunesien mit jeweils null Punkten nur noch um den dritten Platz in der Gruppe G.

WM 2018 live: England - Belgien im Liveticker