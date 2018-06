Fußball-WM 2018 live : Verfolgen Sie hier Dänemark gegen Australien im Liveticker

Dänemark und Australien bestreiten bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 ihr zweites Gruppenspiel gegeneinander. Hier können Sie Dänemark gegen Australien im Liveticker mitverfolgen.

von Sportredaktion

20. Juni 2018, 21:59 Uhr

Hamburg | Dänemark hat im ersten Spiel bei der Fußball-WM 2018 einen 1:0-Sieg gegen Peru gefeiert, während Australien sich trotz guter Leistung mit 1:2 gegen Frankreich geschlagen geben musste. Am Donnerstag, 21. Juni 2018 (14 Uhr), findet das Gruppenspiel von Dänemark gegen Australien statt. Hier können Sie Dänemark gegen Australien im Liveticker mitverfolgen.

Spielplan, Tabellen und Statistiken: Hier geht es zum SHZ-Datencenter zur Fußball-WM 2018.



Fußball-WM 2018 im Liveticker: Dänemark - Australien live

Dänemark und Australien stehen in Gruppe C bei der WM 2018. Die beiden weiteren Gegner in dieser Gruppe sind Frankreich und Peru. Die letzten beiden Gruppenspiele in Gruppe C finden am Dienstag, 26. Juni 2018, um 16 Uhr statt. Dann spielt Dänemark gegen Frankreich und Australien trifft auf Peru.

