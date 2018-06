Fußball-WM 2018 live : So verfolgen Sie Brasilien gegen Costa Rica im Liveticker

Brasilien will sich gegen Costa Rica den ersten Sieg bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 sichern. Hier können Sie Brasilien gegen Costa Rica im Liveticker mitverfolgen.

von Sportredaktion

21. Juni 2018, 20:42 Uhr

Hamburg | Nur 1:1 im Auftaktspiel gegen die Schweiz: Den Beginn der Fußball-WM 2018 hat sich Brasilien ganz anders vorgestellt. Auch Costa Rica startete schlecht ins Turnier und verlor mit 0:1 gegen Serbien. Brasilien und Costa Rica treffen in ihrem zweiten Gruppenspiel am Freitag, 22. Juni 2018, um 14 Uhr aufeinander. Hier können Sie Brasilien gegen Costa Rica im Liveticker mitverfolgen.

Spielplan, Tabellen und Statistiken:



Fußball-WM 2018 im Liveticker: Brasilien - Costa Rica live

In Gruppe E sind bei der WM 2018 neben Brasilien und Costa Rica auch die Schweiz und Serbien. Der letzte Spieltag in dieser Gruppe wird am Mittwoch, 27. Juni 2018, um 20 Uhr angepfiffen. Brasilien spielt dann gegen Serbien und Costa Rica bekommt es mit der Schweiz zu tun.

