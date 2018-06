Fußball-WM 2018 live : So verfolgen Sie Belgien gegen Tunesien im Liveticker

Belgien ist gut in die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 gestartet und spielt im zweiten Gruppenspiel gegen Tunesien. Hier können Sie Belgien gegen Tunesien im Liveticker mitverfolgen.

von Sportredaktion

22. Juni 2018, 22:01 Uhr

Hamburg | Am Ende siegte Belgien im ersten Gruppenspiel bei der Fußball-WM 2018 klar: Mit einem 3:0-Sieg starteten die Belgier gegen Panama in das Turnier. Tunesien musste sich aufgrund eines späten Gegentreffers mit 1:2 gegen England geschlagen geben. Belgien spielt am Samstag, 23. Juni 2018, um 14 Uhr gegen Tunesien. Hier können Sie Belgien gegen Tunesien im Liveticker mitverfolgen.

Spielplan, Tabellen und Statistiken: Hier geht es zum SHZ-Datencenter zur Fußball-WM 2018.



Fußball-WM 2018 im Liveticker: Belgien - Tunesien live

In Gruppe G stehen bei der Fußball-WM 2018 neben Belgien und Tunesien auch England und Panama. Der letzte Spieltag in dieser Gruppe wird am Donnerstag, 28. Juni 2018, um 20 Uhr angepfiffen. Dann kommt es zur Begegnung von Belgien und England und Tunesien spielt gegen Panama.

