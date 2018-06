Frankfurter Pokalheld : Kroatien mit Kramaric und Rebic - Rohrs Nigeria mit Balogun

Mit Hoffenheims Stürmer Andrej Kramaric und Frankfurts Pokalheld Ante Rebic in der Offensive geht die Fußball-Nationalmannschaft Kroatiens in ihr Auftaktspiel bei dieser WM gegen Nigeria.

von dpa

16. Juni 2018, 20:18 Uhr

Die vom Deutschen Gernot Rohr trainierten Afrikaner können derweil auf den Mainzer Abwehrspieler Leon Balogun zurückgreifen. Der Einsatz des gebürtigen Berliners mit nigerianischem Vater war bis kurz vor dem Anpfiff fraglich gewesen.

Bei den Kroaten stehen neben den beiden aktuellen Bundesliga-Profis in Domagoj Vida (Leverkusen), Ivan Rakitic (Schalke), Ivan Perisic (Dortmund, Wolfsburg) und Mario Mandzukic (Wolfsburg, München) vier ehemalige Spieler aus der deutschen Eliteklasse in der Startelf. Auf der Bank sitzen in Tin Jedvaj (Leverkusen) und Marko Pjaca (Schalke) zwei weitere aktuelle und in Vedran Corluka (Leverkusen) und Milan Badelj (Hamburg) zwei ehemalige Bundesliga-Profis.