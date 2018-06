Tempo-Übungen : Khedira und Draxler wieder voll im Training

Sami Khedira und Julian Draxler sind drei Tage vor dem WM-Start der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wieder voll belastbar.

von dpa

14. Juni 2018, 11:26 Uhr

Die beiden Mittelfeldspieler konnten in Watutinki ohne Einschränkungen am Teamtraining teilnehmen, nachdem sie am Tag zuvor wegen kleinerer Blessuren zumindest teilweise aussetzen mussten.

Für die 20 Feldspieler im Kader von Bundestrainer Joachim Löw standen auf dem Trainingsgelände von ZSKA Moskau Sprint- und Tempoübungen auf dem Programm. Alle Akteure sollen im ersten Gruppenspiel des WM-Turniers am Sonntag im Moskauer Luschniki-Stadion gegen die Mexikaner zu hundert Prozent fit sein.

«Alles ist ausgerichtet auf Sonntag», sagte Löw. Der Weltmeister-Coach will auch in Taktiksitzungen sein Personal auf den Auftakt-Gegner einstimmen. «Wir werden uns in aller Ruhe und Konzentration auf das Spiel gegen Mexiko vorbereiten», erklärte der 58-Jährige. Die Medienvertreter bekamen nur 15 Minuten Einblick in das praktische Vorbereitungsprogramm. Danach ließ Löw hinter großen blauen Zäunen im Geheimen üben.