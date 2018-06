Fan stürmt Platz : Brasilianer absolvieren erstes WM-Training in Russland

Rekord-Weltmeister Brasilien hat sein erstes Training vor der Fußball-WM in Russland absolviert. Einige Hundert Zuschauer verfolgten am Morgen die öffentliche Einheit in Sotschi und feierten vor allem Superstar Neymar und Champions-League-Sieger Marcelo lautstark.

von dpa

12. Juni 2018, 10:54 Uhr

Zwischenzeitlich stürmte ein Fan auf den Platz und musste von einem Ordner heruntergeholt werden. Die Seleção bereitet sich in Sotschi auf ihr erstes WM-Spiel am Sonntag gegen die Schweiz vor. Lediglich Mittelfeldspieler Fred nahm zunächst nicht am Mannschaftstraining teil und absolvierte wegen leichter Verletzungsprobleme ein individuelles Programm.