Corona-Fall : Zweiter Test auch positiv: Schweiz muss ohne Xhaka auskommen

Auch der zweite PCR-Test des Schweizer Nationalmannschaftskapitäns Granit Xhaka ist positiv ausgefallen.

Pratteln | Der Ex-Gladbacher steht damit den Eidgenossen in den Spielen der WM-Qualifikation gegen Fußball-Europameister Italien am Sonntag und in Nordirland am nächsten Mittwoch nicht zur Verfügung. Xhaka hat das Team-Hotel in Pratteln offenbar schon verlassen und sich in Isolation begeben. Xhaka war am Montag kurz dem Anpfiff des Testspiels gegen Griechenla...

