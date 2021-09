Angstgegner : WM-Ticket in Gefahr: Österreich strauchelt wieder in Israel

Israel entwickelt sich zum Angstgegner der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft.

Haifa | Nachdem die ÖFB-Auswahl bereits bei der Qualifikation für die Europameisterschaft mit 2:4 verloren hatte, kassierte das Team beim Kampf um die WM-Tickets für das Turnier 2022 in Katar erneut eine herbe Pleite. 2:5 (1:3) hieß es am Ende und Parallelen zwischen beiden Spielen gibt es zuhauf. Auch die Partie im März 2019 fand in Haifa statt. Dazu stan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.