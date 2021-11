Fußball : WM-Quali: Italien konsterniert - Mancini verlangt Optimismus

Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini verlangt trotz der verpassten Direkt-Qualifikation für die Fußball-WM 2022 in Katar weiter Optimismus von seinen Azzurri.

Luzern | Der Coach forderte sein Team schon unmittelbar nach dem 0:0 in Nordirland auf, vor der heiklen Playoff-Phase im März nicht die Nerven zu verlieren. Italien droht, die zweite WM in Serie nach jener 2018 zu verpassen. „Wir müssen ruhig bleiben“, mahnte Mancini in Belfast. „Wir haben immer noch die Chance, es zu schaffen. Das ist das Wichtigste.“ Der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.