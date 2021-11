WM-Qualifikation : Spätes Eigentor bringt Kroatien zur WM - Sieg gegen Russland

Ein Eigentor von Fedor Kudriaschow hat Vize-Weltmeister Kroatien doch noch das WM-Ticket für Katar beschert.

Poljudska ljepotica Split | Dem russischen Verteidiger unterlief in der 81. Minute das Malheur zum 0:1 (0:0)-Endstand im Dauerregen von Split. Dadurch zog Kroatien am letzten Spieltag der Gruppe H noch an Russland vorbei und sicherte sich die direkte Qualifikation. Russland muss nun den schweren Gang in die Playoffs antreten, in denen nur noch drei weitere WM-Tickets verge...

