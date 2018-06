WM live im TV am 27. Juni 2018 : WM-TV-Planer: Mexiko gegen Schweden live

WM-TV-Planer: Auf ZDF Info ist die WM 2018 mit Mexiko gegen Schweden. Hier ist die Übersicht zur Fußball-WM 2018 live im TV und Livestream am Mittwoch, 27. Juni 2018.

von Christopher Bredow

27. Juni 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Vom 14. Juni bis 15. Juli findet in Russland die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 statt. In unserem täglichen TV-Planer erfahren Sie, welche Spiele heute am Mittwoch, 27. Juni 2018, bei der WM 2018 live im TV und Live-Stream laufen. Zudem gibt es eine Übersicht zum weiteren TV-Programm rund um Sport.

Mexiko - Schweden live im TV und Live-Stream: WM 2018 live

Im ZDF werden am Mittwoch vier Gruppenspiele bei der Fußball-WM 2018 live im TV und Livestream übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender geht um 15.05 Uhr live auf Sendung. Ab 16 Uhr ist dann das Spiel von Südkorea gegen Deutschland live zu sehen. Zeitgleich läuft auf dem Spartensender ZDF Info die Begegnung von Mexiko gegen Schweden live. Ab 20 Uhr zeigt das ZDF das Duell von Serbien gegen Brasilien und auf ZDF Info ist Schweiz gegen Costa Rica live zu sehen. Kostenlose Livestreams können in der Mediathek für das ZDF und ZDF Info abgerufen werden. Alle Live-Übertragungen zur Fußball-WM 2018 können Sie unserer Übersicht entnehmen.

Alle Berichte rund um die Fußball-WM 2018 finden Sie auf unserem WM-Portal.



WM-TV-Programm: Das läuft am Mittwoch, 27. Juni 2018, bei der WM live im TV und Live-Stream: