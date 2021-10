WM-Qualifikation : Kosovo-Verband trennt sich von Trainer Challandes

Der Fußballverband des Kosovo hat sich von Trainer Bernard Challandes getrennt.

Prishtinë | Einen Tag nach der 1:2-Niederlage in der WM-Qualifikation gegen Georgien im Fadil Vokrri Stadion wurde der Vertrag des Schweizers vorzeitig aufgelöst, wie beide Seiten auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Pristina bekanntgaben. Der 70 Jahre alte Coach hatte die Mannschaft im März 2018 übernommen. In der WM-Qualifikation liegt die Auswahl des Ko...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.