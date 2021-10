Starstürmer fehlt : Ibrahimovic verpasst WM-Qualifikationsspiele für Schweden

Der schwedische Fußballnationalspieler Zlatan Ibrahimovic wird nicht an den WM-Qualifikationsspielen seines Landes gegen Kosovo und Griechenland teilnehmen.

Stockholm/Mailand | Ibrahimovic, der am Sonntag seinen 40. Geburtstag feiert, habe sich noch nicht ausreichend von seiner Knieverletzung erholt, sagte Nationaltrainer Janne Andersson einer Mitteilung des schwedischen Fußballverbands zufolge. Noch am Dienstag hatte Andersson die Hoffnung geäußert, der Rekordtorschütze der Tre Kronor könne rechtzeitig in die Nationalmannsc...

