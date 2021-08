WM-Qualifikation : Brasilien startet ohne England-Profis in Vorbereitung

Nach der Weigerung der Premier League-Clubs, Spieler in Länder auf der Roten Corona-Liste der britischen Regierung abzustellen, hat Brasilien die Vorbereitung auf die anstehenden Spiele in der WM-Qualifikation in Südamerika ohne die Profis von der Insel begonnen.

São Paulo | Dies geht aus einer Mitteilung des Brasilianischen Fußballverbandes (CBF) am Montag hervor. Demnach waren vor dem Trainingsauftakt der Seleção im Trainingszentrum des SC Corinthians 21 Spieler in São Paulo angekommen - unter ihnen die Spanien-Profis Casemiro, Eder Militão und Vinicius Jr. von Real Madrid sowie der Ex-Herthaner Matheus Cunha (Atlético ...

