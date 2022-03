Muras-Kolumne : Fußball während des Kriegs - und danach

Der Krieg in der Ukraine hat sportliche Folgen, nach dem Motto: mit Russen spielen wir nicht. Kolumnist Udo Muras erinnert sich, dass Deutschland wegen der Weltkriege früher auch ausgeschlossen wurde.

Nun haben wir, was wir niemals erleben wollten. Krieg in Europa! Für uns Deutsche findet er noch im Fernsehen statt, aber wie der Rest der Welt sind wir Partei. Wir sind Fans von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten und auch von staatlicher Souveränität. All das tritt Aggressor Russland gerade mit Füßen, und mit Fußball hat das rein gar nichts zu t...

