Frauenfußball : Fußball-Nationalspielerin Huth heiratet noch vor EM-Beginn

Fußball-Nationalspielerin Svenja Huth vom VfL Wolfsburg will noch vor der Europameisterschaft im Juli in England Hochzeit feiern. „Ich habe privat noch ein freudiges Ereignis, weil ich meine Freundin heiraten werde“, bestätigte die 31-Jährige am Sonntagabend in der Sendung „Sportclub“ des NDR-Fernsehens.

Huth gewann am Wochenende mit ihrem Ver...

