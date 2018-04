Abschied nach 22 Jahren : Fußball-Legende Andrés Iniesta verlässt den FC Barcelona

Unter Tränen gibt der Fußball-Profi seinen Weggang bekannt. 22 Jahre spielte er für die Katalanen.

von Gerrit Hencke

27. April 2018, 14:56 Uhr

Barcelona | Der spanische Fußball-Star Andrés Iniesta verlässt rund 16 Jahre nach seinem Profidebüt beim FC Barcelona den Club zum Saisonende. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler gab seine Entscheidung am Freitag bei einer Pressekonferenz auf dem Trainingsgelände des Clubs in Barcelona bekannt. „Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht, es ist nicht einfach, zu gehen.“

Iniesta absolvierte in seinen 16 Profijahren fast 700 Pflichtspiele (56 Tore) für die Katalanen. In seiner Zeit beim Club gewann er 31 Titel – darunter acht Meisterschaften, sechs Pokalsiege und vier Champions-League-Titel (2006, 2009, 2011 und 2015). Kein Spanier war jemals so erfolgreich wie er. In der Nationalmannschaft holte er mit Spanien 2008 und 2012 den EM-Titel, schoss bei der WM 2010 den Siegtreffer im Finale gegen die Niederlande.

Insgesamt spielte Iniesta 22 Jahre für die Katalanen. 1996 begann er als Jugendspieler seine Karriere bei Barça.

Das Ziel von Iniesta – der diese Saison mit Barça bereits den spanischen Pokal holte und kurz vor dem Gewinn des Ligatitels steht – ist derweil noch unbekannt. Es wird gemutmaßt, dass er einen Wechsel zu einem chinesischen Verein anstrebt. In der Pressekonferenz wollte der 33-Jährige das nicht bestätigen. Er sagte jedoch, dass er zu keinem Verein wechseln wolle, mit dem er auf Barça treffen könnte.