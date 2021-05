EM-Trainingslager : Ritterschlag für Seefeld: Löw will wieder Gipfelstürmer sein

27 Tage plus x: Joachim Löw startet in seine letzte Turniermission als Bundestrainer. Er will „durchhalten bis zum Ende“. In den Tiroler Bergen geht's los - auch wieder für Müller und Hummels.

Seefeld in Tirol | Immerhin: Wenn die Promi-Rückkehrer Thomas Müller und Mats Hummels an diesem Freitag nach zweieinhalb Jahren erstmals als reaktivierte Fußball-Nationalspieler wieder in einem DFB-Quartier Zimmer beziehen, soll über dem Seefelder Plateau die Sonne scheinen. Dann sind auch auf 1200 Metern immerhin 17 Grad vorhergesagt. Es wäre ein echter Kontrast zum...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.