Dänischer Nationalspieler : Poulsen: EM-Testspiel gegen DFB-Team „ideale Vorbereitung“

Stürmer Yussuf Poulsen von RB Leipzig erhofft sich vom Testspiel mit der dänischen Fußball-Nationalmannschaft gegen die DFB-Auswahl auch einen Leistungsschub für die anstehende Europameisterschaft.

Innsbruck | „Deutschland ist ein Top-Gegner, und gegen solch eine Top-Nation zu spielen, ist für uns vor der EM eine ideale Vorbereitung“, sagte der 26-Jährige in einem „Kicker“-Interview. Die deutsche Mannschaft trifft am 2. Juni in Innsbruck im ersten EM-Test auf die Dänen. „Wir hatten in den letzten Jahren viele Spiele gegen Gegner, die auf unserem Level wa...

