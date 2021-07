Liveticker zum Nachlesen : „Football's coming home“: England mühelos ins Halbfinale

Nach 25 Jahren zieht England mal wieder in ein EM-Halbfinale ein. Die Engländer besiegten dank dreier Kopfballtore die Ukraine mit 4:0. Die Höhepunkte des Spiels hier noch einmal zum Nachlesen.

Rom | England kann weiter von der Titel-Krönung im Londoner Wembley-Stadion träumen. Angeführt von Kapitän Harry Kane stürmten die Three Lions am Samstag gegen eine überforderte Ukraine mit einem 4:0 (1:0) in ihr erstes EM-Halbfinale seit 25 Jahren. Vor rund 11880 Zuschauern in Rom verdiente sich die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate den Sieg vor a...

