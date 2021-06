Fußball-EM 2021 live : Live ab 18 Uhr: Finnland tritt im ersten EM-Spiel seiner Geschichte gegen Dänemark an

Finnlands Fußballer erhalten vor dem ersten EM-Spiel ihrer Geschichte eine riesige Welle der Unterstützung aus der Heimat. Ob ihnen das gegen Dänemark hilft, sehen Sie bei uns im Liveticker ab 18 Uhr.

Kopenhagen | Finnlands Torwart Lukas Hradecky bringt es vor dem Nachbarschaftsduell mit dem EM-Mit-Gastgeber Dänemark in Kopenhagen auf den Punkt: "Wir sind im Fußball nur der kleinere Bruder." Die Finnen bestreiten am Samstag in Kopenhagen das erste EM-Spiel ihrer Geschichte. Sie waren zuvor noch nie bei einem großen Fußball-Turnier dabei. Von ihren 26 EM-Fahrern...

