Liveticker zum Nachlesen : EM 2021: Platzweis und Überraschung – so lief Polen gegen Slowakei

In der Gruppe E kam es zur Partie Polen gegen Slowakei. Die Polen gingen mit dem Weltstar Robert Lewandowski als Favorit in die Partie. Hier erfahren Sie alle Informationen, Highlights und Tore im Liveticker zum Nachlesen.

St. Petersburg | Weltfußballer Robert Lewandowski hat mit Polen einen Fehlstart in die Fußball-Europameisterschaft hingelegt. Das Team um den Topstürmer vom FC Bayern München verlor am Montag in St. Petersburg gegen die Slowakei mit 1:2 (0:1) und steht damit in der Vorrundengruppe E bereits mächtig unter Druck. Ein unglückliches Eigentor von Polens Torwart Wojciech Sz...

