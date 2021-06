Liveticker zum Nachlesen : EM 2020: England mit Auftaktsieg gegen Kroatien

England ist in der Gruppenphase der Fußball-Europameisterschaft gegen Kroatien mit einem Sieg gestartet. Das Auftaktspiel der Gruppe D wurde in London ausgetragen. Der Liveticker zum Nachlesen.

London | Englands hochveranlagte Fußball-Generation hat die eigenen Fans gleich zum Start in die Europameisterschaft von einem großen Sommer träumen lassen. Angetrieben von mehr als 20.000 Zuschauern im heimischen Wembley-Stadion legten die Three Lions am Sonntag mit einem hart erkämpften 1:0 (0:0)-Sieg gegen Vize-Weltmeister Kroatien los. Raheem Sterling (57....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.