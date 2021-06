Liveticker: Euro 2020 : Deutschland mit tollen Chancen – aber Ronaldo trifft

In München trifft Deutschland am Samstag, 18 Uhr, im zweiten EM-Gruppenspiel auf Portugal. Alle Infos und die Aufstellungen finden Sie in unserem Liveticker.

München | Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet bei der Europameisterschaft am Samstag (18 Uhr) ihr zweites Gruppenspiel. Nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich (0:1) steht die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw in der Münchner Arena unter Druck. Ein weiteres Spiel ohne Punktgewinn gegen den amtierenden EM-Champion um Superstar und Rekordto...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.