Historischer Rückblick : So schlugen sich die Deutschen bei einer EM bisher gegen Portugal

Die Portugiesen waren bisher viermal deutscher EM-Gegner. Der Anfang war zäh und unerfreulich, aber die beiden letzten Spiele wurden gewonnen. Ein Rückblick auf die gemeinsame EM-Historie von Deutschland und Portugal.

Frankfurt/Main | Straßburg, 14. 6. 1984 1984 bestritten die Teams das Eröffnungsspiel der EM, ein Privileg und leider wie so oft eine schwere Bürde. 50.000 Zuschauer sahen in Straßburg keine Tore und viele Fehler. „Europameister blieb in den Startblöcken“, schrieb dpa. Dabei war das Stadion fest in deutscher Hand, über 25.000 Anhänger hatten Karten erworben. Mit „A...

